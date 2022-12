In piazza Galimberti in corso l'installazione del grande albero, simbolo del Natale a Cuneo

E' prevista il prossimo 8 dicembre l'accensione del grande albero di piazza Galimberti, diventato il simbolo del Natale a Cuneo. Verrà acceso alle 17.30 in contemporanea con le luci di tutta la città, da via Roma a corso Nizza passando per corso Giolitti.

Quest'anno sarà costellato da cristalli e flash luminosi, in parte alimentati da pannelli fotovoltaici, presenti nel cantiere per l'allestimento, iniziato stamattina.

L'8 dicembre darà il via più spettacolare al mese di eventi natalizi in città, anche se gli appuntamenti prenderanno il via già da domani 1° dicembre con il convegno proprio sul tema del risparmio energetico e con la prima accensione, quella dell'Albero della Vita nella piazzetta del municipio.

Il 7 dicembre è prevista l'accensione dei 130 alberelli di piazza Foro Boario, con tanta musica e divertimento a cura di Opne Baladin Cuneo.