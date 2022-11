Volley maschile A2: Cuneo, sabato sera in compagnia con Cetilar

Cosa c’è di meglio che passare il sabato sera in compagnia guardando una partita di pallavolo e tifando Cuneo? Farlo insieme allo sponsor match day Cetilar! La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo gioca nuovamente in casa anche la 10^ giornata della regular season, quindi vi aspettiamo sabato 3 dicembre, alle ore 20.00 al Palasport di Cuneo per il match contro la BCC Castellana Grotte degli ex Andrea Marchisio e Nicola Tiozzo.

«Siamo al terzo anno della partnership tra PharmaNutra e Cuneo Volley e continua ad essere motivo di grande soddisfazione reciproca. Questa nuova stagione ha consolidando ulteriormente il nostro rapporto, con la prospettiva che Cuneo raggiunga i risultati sportivi che merita, essendo una delle società più partecipate e ambiziose del volley nazionale» - dichiara Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra S.p.A.Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito.

Leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, grazie al brand Cetilar® PharmaNutra è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare. Il Gruppo, che distribuisce e vende in Italia e all’estero, ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

La prevendita è attiva su www.liveticket.it/cuneovolley, mentre la biglietteria e i cancelli apriranno sabato alle ore 18.30 dove nell’atrio del palazzetto ad attendere gli spettatori ci sarà Cetilar, sponsor di questo Match Day oltre al corner del merchandising Cuneo Volley.