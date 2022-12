A dicembre Fossano entrerà ufficialmente nel Parco Fluviale Gesso e Stura

Il Parco Fluviale Gesso e Stura accoglierà all’interno del proprio territorio anche il Comune di Fossano. E lo farà, ufficialmente, con la riunione dell’assemblea dei sindaci in programma alla Casa del Fiume di Cuneo per il 13 dicembre.



A determinarlo l’approvazione nel consiglio comunale del capoluogo della proposta di modifica alla convenzione del Parco stesso avvenuta nella serata di martedì 29 novembre. Il nuovo documento – che recepisce semplicemente la richiesta fossanese d’istituzione di un doppio vicedirettore del Parco e ulteriori modifiche tra cui quella delle quote di partecipazione a seguito dell’introduzione della città degli Acaja – è già stato approvato dai consigli comunali degli altri territori coinvolti, e il passaggio in via Roma era l’ultimo scoglio da superare (essendo Cuneo comune capofila).



“L’ampliamento del territorio ai Comuni di Trinità, Salmour, Rittana e Fossano è stata ratificata dalla Regione nel 2019 e i primi tre enti hanno aderito immediatamente – ha ricordato l’assessore Gianfranco Demichelis - : l’inclusione di Fossano ha invece richiesto ulteriore tempo e alcune valutazioni”.



“La nuova convenzione ha carattere e valore fortemente amministrativo. Cuneo rimane capofila e la sua quota continua a essere di 33,3% mentre Fossano arriva a 17,47%: l’inclusione di quest’ultimo tassello fornisce al Parco nuove opportunità attrattive, e ci permette di ricordare che non è ‘di proprietà’ della sola Cuneo, ma una casa per tutti i territori parte della convenzione” ha ricordato Demichelis.



L’ordine del giorno è stato approvato con 24 voti su 30.