Aiuti Quater, Bergesio (Lega): “Con il Decreto Aiuti Quater continuiamo a sostenere le imprese e l’economia italiana”

Via libera dalla Commissione Attività Produttive del Senato alla Commissione Bilancio per i lavori di conversione in legge del decreto “Aiuti Quater”, che contiene misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Relatore del disegno di legge, che prevede la conversione in legge del decreto 176 del 2022, è stato il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), Vicepresidente della Commissione.

Il provvedimento è composto di 9 articoli, che tra il resto estendono anche al mese di dicembre 2022 alcune misure di sostegno già in vigore sotto forma di crediti d’imposta per contrastare l’aumento delle spese dell’energia e del gas sostenute dalle imprese, ma anche la possibilità per le imprese di richiedere ai fornitori di energia elettrica la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche. L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto “superbonus” portandola dal 110 al 90 per cento ma con alcune deroghe.

La Commissione Attività Produttive ha approvato anche alcune osservazioni.

“Abbiamo chiesto di estendere le misure di sostegno contro il caro energia anche ai consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed enti irrigui”, spiega il Senatore Bergesio. Che prosegue: “Abbiamo anche proposto la nomina di un commissario straordinario per ridurre i tempi di attuazione degli interventi per mitigare i danni legati al manifestarsi di fenomeni di siccità e di promuovere il potenziamento delle infrastrutture idriche”.

“Per quanto riguarda la modifica agli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici, abbiamo chiesto di riconoscere un’estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento, e l’eliminazione di taluni limiti”, dice il Senatore Bergesio che conclude: “Con il Decreto Aiuti Quater continuiamo a sostenere le imprese e l’economia italiana”.