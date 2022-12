Linda è in Finale! Ed ora la 19enne cantante di Alba può vincere l'edizione 2022 di XFactor

A contendersi un posto per la finale erano in 5, Beatrice Quinta, Omini, Santi Francesi, Tropea e la nostra Linda. E la giovane 19enne di Alba ce l’ha fatta. Dopo un cammino lungo oltre due mesi, per Linda si spalancano dunque le porta della Finalissima di XFactor 2022 in programma giovedì prossimo 8 dicembre in diretta su Sky Uno.

La puntata ha visto una doppia esibizione dei cinque artisti rimasti in gara, al termine delle quali si è stilata una classifica determinata dalla somma dei voti ottenuti nelle due performance.

Nella prima manche i 5 cantanti si sono esibiti in duetto con altrettanti artisti consolidati della musica italiana, mentre nella seconda i concorrenti hanno scelto il loro brano migliore, quello che sentivano più nelle corde.

Linda ha debuttato duettando con Federico dei Tiromancino nel brano “Per me è importante”, forse la più bella canzone di tutte quelle presentate durante la serata. Tanto bella quanto difficile: Linda si è un po’ fatta prendere dall’emozione, iniziando l’esibizione in modo più contratto del solito e con qualche incertezza nella voce. Poi è entrata in sintonia con Federico e ne è uscita una performance convincente.

Per la seconda manche la giovane cantante di Alba è invece salita sul palco presentando la cover di Waves di Dean Lewis, un brano decisamente più consono al suo stile. E ha spaccato. Veramente da brividi il crescendo di emozioni che ha saputo regalare al pubblico in sala, che alla fine ha salutato la sua esibizione applaudendola a lungo, tutto in piedi.

Poi è iniziata l’attesa, fino al verdetto decretato dalla conduttrice della gara, Francesca Michielin, che ha letto il nome di Linda come secondo tra i finalisti di XFactor: insieme con lei si contenderanno il titolo i Santi Francesi, Betarice Quinta e i Tropea.