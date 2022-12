Proseguono gli incontri degli alunni del liceo di Savigliano con esperti professionisti.

Sabato scorso gli allievi delle classi quarte del liceo Arimondi hanno seguito la conferenza della dott.sa Zelda Seia, nota dermatologa dell’asl CN1.

“È una grande emozione tornare nella mia scuola”, le prime parole della dottoressa Seia prima di iniziare una interessante lezione sulle più diffuse malattie della cute.

Ex studentessa del liceo classico saviglianese, professionista affermata nel campo della dermatologia, ha presentato agli alunni una vasta documentazione fotografica di casi di psoriasi, dermatite, eczemi, nei. Gli studenti hanno così avuto l’opportunità di approfondire temi trattati nel programma curricolare di Biologia e di porre domande all’esperta, che non ha perso l’occasione per fare chiarezza su alcune errate convinzioni diffuse nell’opinione pubblica, come quella secondo cui i nei non andrebbero rimossi o quella per cui i salumi, e in generale il junk food, peggiorerebbe l’acne.

La conferenza si inserisce nella serie di lezioni di approfondimento di temi trattati in classe da parte di medici specialisti, che si avvicendano durante l’anno scolastico anche per far conoscere più da vicino una professione, quella medica, che suscita interesse in un numero sempre più alto di studenti.

Un grazie alla prof.ssa Francesca Pontillo docente referente del progetto.

Porte aperte liceo Arimondi, piazza Baralis n. 4 SAVIGLIANO

Corsi di

LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

sabato 03/12/22 ore 14.30-18.00

venerdì 13/01/23 ore 17.00-19.00

lezioni pomeridiane 14/12/22 ore 15

per appuntamenti e informazioni orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it