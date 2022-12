Bambina di dieci anni investita a Vaccheria di Guarene: non è in pericolo di vita

Trasportata all’ospedale di Verduno in codice di gravità giallo, non è fortunatamente in pericolo di vita la bambina di 10 anni (classe 2012, nelle prime comunicazioni del 118 si parlava di 5 anni) che nel pomeriggio di oggi, giovedì 1° dicembre, è stata investita da un’automobile lungo corso Asti, in frazione Vaccheria a Guarene.



Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale la bambina stava attraversando sulle strisce pedonali presenti lungo la trafficata arteria, all’altezza della farmacia, a poca distanza da dove la sua famiglia risiede, quando per ragioni ora al vaglio delle forze dell’ordine, è stata investita da una Fiat Punto guidata da un sessantenne residente nella zona.



L’auto procedeva fortunatamente a velocità contenuta e l’uomo, che sembra non essersi avveduto della presenza di pedoni, si è immediatamente fermato a prestare soccorso.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio emergenza 118, che hanno disposto il trasporto della bambina al Dea di Verduno, e la Polizia Locale di Guarene, tuttora impegnata nella regolazione del traffico lungo la trafficata arteria, dove si sono subito registrate importanti code.



L’auto è stata intanto sottoposta a sequestro dalla stessa Municipale, che in attesa di riscontri circa la gravità delle lesioni subite dalla bambina ha segnalato l’accaduto al magistrato di turno per i provvedimenti del caso.