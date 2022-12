Mondial Capsule trasforma la comunicazione delle capsule

Mondial Capsule è una delle principali aziende Italiane che produce gabbiette e capsule in PVC, polilaminato e stagno per vini fermi e frizzanti, per vini spumanti e per spirits. Situata in Sardegna nella Zona Industriale dell’Alta Gallura, l’azienda è parte del Gruppo Molinas, un gruppo che vede al suo interno anche il più grande sugherificio d’Italia, 100% italiano: Sugherificio Molinas.

In quanto azienda leader con il compito di dar vita a nuove tendenze ed essere portatrice di novità e innovazione, Mondial Capsule ha avviato un progetto di rinnovamento della propria comunicazione con lo scopo di trasmettere visivamente quelli che sono i valori dell’azienda stessa: innovazione, modernità, ricerca e famiglia. Valori che sono un costante punto di riferimento per il team dirigenziale, il fulcro dal quale partire per sapersi orientare verso le continue sfide presentate dal mercato nazionale e internazionale.

Il punto chiave di questo percorso di modernizzazione è stata l’adozione di una strategia di completa rottura rispetto ai canoni passati del settore. Tale progetto ha riguardato la creazione di un nuovo sito web aziendale moderno e accattivante, un cambiamento nello stile di comunicazione dei singoli prodotti e l’avvio di una continua campagna di comunicazione attraverso i canali social dell’azienda, da Instagram alle newsletter.

Mondial Capsule ha ricercato uno stile che potesse differenziarla dai concorrenti, dando vita a un trattamento grafico e fotografico nuovo e innovativo. Per ogni prodotto è stato svolto uno studio ad hoc, volto a ricercare gli elementi compositivi e i colori migliori per valorizzarne tanto l’aspetto estetico quanto le caratteristiche funzionali e strutturali. Le capsule non sono presentate più come semplici oggetti, ma come preziosi gioielli che possono adornare ogni bottiglia offrendo le massime prestazioni.

Grazie a questa nuova produzione Mondial Capsule ha avviato una campagna di comunicazione colorata e coinvolgente sui principali social media, in cui le capsule sono state rese le assolute protagoniste, affiancate da altri due elementi centrali per l’azienda: le persone, le donne e agli uomini che hanno reso possibile perseguire gli elevati standard di qualità e la continua innovazione tecnologica di prodotto, e l’ambiente, un patrimonio che la famiglia Molinas si è impegnata a tutelare e rispettare giorno dopo giorno.

Per scoprire di più, visita i canali social Instagram e Facebook di Mondial Capsule o il sito www.mondialcapsule.com.