Cuneo, all'Open Baladin si presenta l'ottava edizione del Sanrito Festival

Il 16 dicembre alle 21 all'Open Baladin Cuneo, Sanrito Festival annuncerà le concorrenti e i concorrenti selezionati per l'ottava edizione e lo farà con un concerto della B.C. Little Orchestra (composta da Tom Newton, Giaime Mannias, Maurizio Guzzi e Tommaso Sorba, quattro dei dodici componenti dell'Orchestra di Sanrito), assieme a un'ospite di eccezione, Sabrina Pallini, cantante e compositrice torinese.



A poco meno di due mesi dal Festival - che si terrà il 10 e 11 febbraio, presso l’Auditorium Foro Boario di Cuneo - questa sarà la prima occasione per socializzare, divertirsi, entrare in contatto con l'atmosfera e i suoni di Sanrito ed avere delle piccole anticipazioni su coloro che saranno in gara con i loro brani inediti.



Il bando scade alle 23.59 del 5 dicembre ed è aperto a tutt*, esordienti, professionist*, solist*, band, senza limiti di età e genere musicale purché i testi siano in lingua italiana. Il regolamento completo è scaricabile alla pagina www.sanritofestival.it.



“Il ritorno di Sanrito è stato accolto con molto calore da coloro che ci hanno sempre sostenuto e anche da chi non ci conosceva. Abbiamo avuto anche occasione di parlarne con le ragazze e i ragazzi degli Istituti Superiori di Cuneo e abbiamo ricevuto in risposta tanto entusiasmo e desiderio di assistervi o parteciparvi” dicono le organizzatrici.



È stata anche lanciata una campagna di crowdfunding per sostenere il Festival, sulla piattaforma produzioni dal basso. Cliccando qui sarà possibile contribuire alla realizzazione dell’evento in cambio di una ricompensa che spazia dal link per la diretta, alla giuria popolare, ai biglietti per le serate live fino ad arrivare a presentare un concorrente sul palco. “Quest’anno le realtà che ci sostengono sono molte, ma purtroppo sembra non bastare perché, come qualsiasi evento, Sanrito impegna tante risorse ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare un crowdfunding e chiamare a raccolta i nostri primi sostenitori, ovvero il pubblico”.



Patrocinato dal Comune di Cuneo con la collaborazione di Wsf Collective, Varco e Auditorium Foro Boario, Open Baladin, ATS Service, Fuori Tempo strumenti musicali, Rima Maia, Magazzino sul Po, Collettivo Zaratan e Zoè in città, Birrovia Vecchia Stazione, 12100 Beers’ hop, Emmaus Cuneo, Al Cappello Alpino, Binario69, Non è la RADIO.