Saluzzo, il Consiglio discute sulle prospettive del commercio

Un’interrogazione dei consiglieri di minoranza (centrodestra), Alessandra Piano e Fulvio Bachiorrini, ha dato vita ad un serrato confronto sulla situazione del commercio in città durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera.

A giudizio degli interroganti le vetrine chiuse in centro dimostrerebbero che è in atto un processo di grave crisi del comparto.

L’assessore alle Attività produttive, Francesca Neberti, ha però smentito – dati alla mano – questa tesi sostenendo anzi che il numero delle licenze è aumentato nell’ultimo anno.

Piano ha ribattuto dicendo di farsi portavoce delle istanze dei commercianti i quali lamentano una situazione che va aggravandosi.

L’assessore, a sua volta, ha spiegato che l’amministrazione ha un filo diretto con i vertici dell’Ascom e l’associazione “Centro Commerciale Naturale”, che i rapporti di collaborazione sono ottimi e che la situazione è monitorata costantemente.

“Sono lecite le critiche ma stiamo attenti – ha messo in guardia Neberti – ad alimentare una narrazione che non corrisponde alla realtà”.

L’assessore ha ancora evidenziato come, causa l’elevato affitto nelle zone più centrali della città, alcune attività abbiano semplicemente scelto di spostarsi in qualche via appena più decentrata.

Quando il confronto stava accendendosi, il presidente del Consiglio comunale, Enrico Falda, ha stoppato la discussione ricordando che “da regolamento l’interrogazione prevede una risposta e, al più, una breve controreplica da parte di chi pone il quesito”.

“Nulla vieta, - ha spiegato – se vogliamo affrontare e approfondire il tema commercio di farlo, ma in un diverso contesto, eventualmente in una apposita seduta di Consiglio comunale”.