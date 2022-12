Anna Merlotti nuovo direttore della Radioterapia al Santa Croce

La dottoressa Anna Merlotti è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Ha assunto l’incarico oggi in sostituzione del dottor Elvio Russi, in pensione da oggi, 1° dicembre.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, la dottoressa Merlotti ha conseguito la specializzazione in Radioterapia Oncologica nel 2001 nello stesso ateneo.

Ha collaborato all’apertura di uno dei primi centri europei di radioterapia stereotassica con apparecchiatura dedicata (Cyberknife) a Milano dal 2004 al 2006.

Dal 2006 ha lavorato come dirigente medico presso il Reparto di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (Varese) e maturato esperienza nel trattamento dei tumori testa-collo.

Dal 2015 si è trasferita presso la Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, centro di riferimento nazionale per il trattamento dei tumori testa-collo, dove ha collaborato nella conduzione di numerosi studi nonché all’implementazione della tecnica di irradiazione stereotassica per le lesioni tumorali extracraniche (polmone, surreni, fegato, linfonodi).

E’ docente di Radioterapia presso il Corso di laurea dell’Università di Torino (sede di Cuneo) in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.

È membro di numerose società scientifiche: AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica), AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), ESTRO (European SocieTy of Radiotherapy and Oncology), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia clinica); presso quest’ultima riveste il ruolo di membro del Comitato Scientifico Nazionale e Coordinatore del Gruppo di Studio per i Tumori Testa-Collo.

Ha collaborato alla stesura di linee guida, PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali) con AIOM, AIRO e AIOCC. Ha sviluppato collaborazioni con centri di radioterapia europei e, di recente, ha coordinato un progetto di studio italo-(AIRO) francese (GORTEC) per la definizione del consenso sui trattamenti radioterapici postoperatori dei tumori del cavo orale a rischio basso-intermedio.

Relatrice e moderatrice in numerosi congressi nazionali e internazionali, è autrice e co-autrice di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali