La nebbia che inghiotte il Roero, catturata dalla spettacolare foto di Tino Gerbaldo

A guardare la foto di Tino Gerbaldo, il dubbio che si tratti dell’ambientazione di qualche film fantasy è più che normale.

È la qualità eterea della luce, mentre penetra nella nebbia e diffonde bellissimi colori seppiati, creando una scena quasi ultraterrena. Quel nebbione pesante, denso e impenetrabile che inumidisce i cappotti, entra nelle ossa e scappa via subito, non appena si alza il sole. Giusto il tempo di qualche foto postata sui social dai più mattinieri e puff, come per magia, svanisce in pochi minuti.