Volley maschile Serie C: VBC Mondovì Villanova pronto per la trasferta di Busca contro Cuneo

Nella nona giornata del Campionato di Serie C maschile trasferta decisamente complicata per il VBC Mondovì Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che sabato alle ore 20.30 sarà di scena a Busca contro il Cuneo allenato da Francesco “Cecio” Revelli, attualmente quinto con 14 punti.

Una partita di certo impegnativa perché i cuneesi sono una formazione formata da giovani fisicamente molto prestanti e tecnicamente di buon livello, ma i monregalesi, che arrivano dal tirato successo casalingo per 3-2 contro il S. Paolo Torino ora terzo, è quello di provare a conquistare l’ intera posta in palio per restare incollati al vertice della classifica e continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.

“Siamo attesi da un test davvero molto interessante – asserisce coach Massimo Bovolo – perché quella cuneese è una formazione decisamente pericolosa, formata da giovani molto interessanti, che sanno giocare bene a pallavolo e che cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà e conquistare il successo. Noi dovremo essere bravi a giocare la nostra pallavolo, riuscendo ad imporre il nostro ritmo ed evitando di avere pause e commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Per noi sarà un altro ulteriore interessante test nel percorso di crescita e di maturazione che abbiamo intrapreso.”