Anche il presidente nazionale Emiliano Manfredonia al consiglio provinciale Acli a Fossano

a presidenza provinciale Acli di Cuneo ha convocato un consiglio provinciale aperto, per lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 17, nel salone del Seminario di Fossano.

All’incontro, che sarà anche occasione per lo scambio degli auguri per le feste di fine anno, parteciperà il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, per la seconda volta in visita alle Acli cuneesi, dopo l’intera giornata trascorsa in Granda il 28 febbraio 2021, in occasione di una manifestazione organizzata dalle Acli in provincia di Cuneo per sensibilizzare i territori e le istituzioni sul problema della sopravvivenza dei circoli, rimasti a lungo chiusi e senza ristori a causa del Covid.

L’incontro di lunedì 12 dicembre inizierà con il saluto del presidente provinciale Acli, Elio Lingua e un breve intervento delle autorità, a cui farà seguito la presentazione del libro “Le Acli nel Fossanese – 1945-2022” curata da Giovanni Cornaglia, che sarà intervistato da Fabio Dutto, collaboratore Acli per la comunicazione.

A seguire, la presentazione della video intervista realizzata dall’ex responsabile della comunicazione delle Acli Nazionali, Lanfranco Pala Norcini, al presidente onorario delle Acli di Cuneo, Beppe Andreis, ad un anno dalla scomparsa.

Chiuderà l’incontro il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia.