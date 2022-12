Cuneo, la Polizia Locale intensifica i posti di controllo nelle frazioni

Stamattina, venerdì 2 dicembre, i Nuclei del Pronto Intervento e dei Servizi Mirati della Polizia Locale cuneese hanno provveduto a effettuare alcuni servizi di controllo del territorio presidiando via del Passatore e alcune aree dell'altipiano.

Particolare riguardo è stato rivolto al rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Un servizio mirato ha riguardato, in particolare, il contrasto in corso Vittorio Emanuele II delle soste in divieto nella corsia preselettiva del semaforo, di fronte agli uffici postali.

Proseguiranno i servizi di controllo dei parchi cittadini, delle aree limitrofe agli istituti scolastici e del sanzionamento dei passaggi dei velocipedi sotto i portici.

Altre situazioni segnalate al Comando, come ad esempio le soste "selvagge" nel parcheggio di via Ettore Rosa, il controllo dei giardini Don Cesare Stoppa, il controllo del centro storico, sono già oggetto di appositi controlli e verranno monitorate nelle prossime settimane.

Continueranno nelle prossime settimane, altresì, i controlli serali della Polizia Locale per il contrasto della velocità e per la tutela della sicurezza urbana nelle aree della Stazione e corso Giolitti, in piazza Galimberti, in frazione San Rocco Castagnaretta e nei parchi cittadini.

I servizi di controllo delle zone più periferiche riguarderanno comunque, a turno, tutte le frazioni.