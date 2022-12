Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano a fianco del territorio cerverese

Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso per gli interventi effettuati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano a vantaggio del territorio cerverese.

Oltre al consueto sostegno alle manifestazioni tra cui spicca “il porro di Cervere”, alle società sportive ed al volontariato, nel 2022 sono stati programmati alcuni significativi interventi straordinari in accordo con amministrazione comunale e parrocchia.

Per i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti della casa di riposo sono stati stanziati 70.000 euro. Per l’area giochi dell’asilo Bima sono stati stanziati 27.000 euro. Per il restauro della cappella di San Sebastiano posta all’ingresso del centro paese sono stati stanziati 38.500 euro. Per l’efficientamento ed il risparmio energetico delle strutture del bocciodromo sono stati stanziati, infine, 7.000 euro.

“È un ulteriore segno di apprezzamento e condivisione delle iniziative che vengono proposte e di vicinanza e sostegno al territorio ove la Cassa di Risparmio opera da oltre cinquant’anni” dichiara il dott. Gianfranco Mondino, Presidente Fondazione CRF, che ricorda il prezioso contributo dato dai cerveresi presenti negli organi della Cassa: dott.ssa Maria Francesca Cornaglia nel Comitato di Indirizzo, Prof.ssa Margherita Bergesio del Consiglio di Amministrazione e dott.ssa Maria Teresa Cornaglia nel Collegio Sindacale della Crf SpA.

Il Sindaco del Comune di Cervere Corrado Marchisio sottolinea: “Non posso che essere felice dell’ottimo andamento finanziario della banca, obiettivo che ogni anno raggiunge grazie al grande lavoro dei suoi dipendenti, dalle scelte strategiche della direzione e dal continuo aumento di correntisti che sempre di più apprezzano la crescente sinergia con il territorio. Da sempre la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, tramite il suo Presidente e tutto il consiglio d’amministrazione hanno occhi di riguardo nei confronti delle comunità. Per quanto mi riguarda, oltre a ringraziare per la costante volontà di destinare importantissime somme che vengono messe a disposizione per progetti di assoluto interesse della comunità cerverese, mi voglio complimentare per la gratificante disponibilità che sempre hanno nei miei confronti”.