Grande emozione per il braidese Roberto Cagnazzo, a tu per tu con papa Francesco

Grande emozione per il braidese Roberto Cagnazzo, che ha avuto l’onore di trovarsi a tu per tu con papa Francesco.

L’incontro è avvenuto mercoledì 16 novembre al termine dell’udienza generale, tenuta in piazza San Pietro, di fronte a circa 70mila persone.

Il Santo Padre ha proseguito la catechesi sul tema del discernimento, per poi citare Giuseppe Benedetto Cottolengo tra i santi dal “cuore inquieto”, come modello per i nostri giorni.