Guarene: proseguono i lavori stradali nel centro storico

Importante l’impegno dell’amministrazione comunale di Guarene per la manutenzione stradale e le migliorie della viabilità cittadina.

Quasi ultimati i lavori di sistemazione delle superfici a porfido in vari punti del centro storico e del dosso artificiale installato lungo via Boella, una strada residenziale, di forte passaggio, che necessitava di essere messa in sicurezza.

Continua inoltre la fase di riqualificazione del paramuro sulla salita di Via Garibaldi, necessaria per il contenimento e il consolidamento della scarpata.

In settimana il sindaco Simone Manzone ha partecipato a Chamonix, insieme ad altri amministratori e al vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, all’evento di lancio della programmazione Interregionale ALCOTRA 2021-2027 Francia – Italia.

Dalle sue dichiarazioni appare la soddisfazione:

“È stato un importante momento di confronto con partner internazionali per programmare azioni future per il nostro territorio. Ci saranno presto delle novità”.