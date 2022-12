Roberta Bruzzone a Fossano nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Nell’ambito degli incontri programmati in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Consigliera di Parita’ Regionale ha organizzato l’incontro con la criminologa Roberta Bruzzone “Manipolazione mortale: quando l’amore si trasforma in una trappola” a Fossano presso la Sala Polivalente del Castello degli Acaja martedì 13 Dicembre alle ore 21. L’evento è stato realizzato con la compartecipazione del Comune di Fossano. La partecipazione da parte del pubblico è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti.



La cronaca di questi anni ci restituisce un quadro agghiacciante delle relazioni d’amore: fidanzati, mariti, ex, padri che uccidono, quasi sempre con premeditazione, frequentemente con modalità crudeli. Eppure, troppo spesso, premeditazione e crudeltà vengono escluse nei processi penali, e scompaiono dalla narrazione del delitto, dove gli assassini vengono giustificati, compresi e magari intervistati.

Roberta Bruzzone, criminologa investigativa, psicologa forense, esperta di analisi della scena del crimine, presenterà una panoramica di drammatici episodi di cronaca e analizzerà le varie forme di mistificazione dell’amore, l’uso inappropriato delle parole e le conseguenze di queste cattive abitudini sul perpetrarsi della violenza.



Sradicare gli stereotipi è il primo passo necessario per poter eliminare la dolorosa piaga del femminicidio e dei delitti in famiglia. Occorre imparare a chiamare le cose con il proprio nome, distinguere l’amore dal possesso, la realtà dall’immaginazione, la sostanza dall’apparenza.



Elena Bonifacio Gianzana, assistente alla Direzione tecnica e Capo Progetti di Centro Ricerche, porrà l’accento sulla situazione delle donne in ambito aziendale sottolineando come gli stereotipi siano spesso causa della loro mancata crescita professionale. Agnese Allasia porterà la sua testimonianza sul dramma del femminicidio e delle sue conseguenze.



La Consigliera di Parità della Regione Anna Mantini introdurrà e modererà l’incontro. A seguire dibattito con il pubblico.