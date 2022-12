Terziario Donna di Bergamo e Parma ad Alba per un gemellaggio del gusto tra Città Creative

​Mercoledì 30 novembre il Gruppo Terziario Donna Alba ha ospitato gli omologhi gruppi di Bergamo e di Parma, realtà che insieme ad Alba l'Unesco ha decretato Città Creative per la Gastronomia.

​Un vero e proprio “food tour”, quello che ha portato un nutrito numero di imprenditrici del commercio, del turismo e dei servizi emiliane e lombarde nelle Langhe, dopo il primo incontro svoltosi l'11 luglio scorso a Parma, che ha visto ospiti le consigliere albesi e bergamasche.

​Dopo un momento istituzionale svoltosi presso la sede dell'Associazione Commercianti Albesi, con la partecipazione delle tre presidenti – Francesca Sartore per Alba, Alessandra Cereda per Bergamo e Ilaria Bertinelli per Parma – ed il saluto del direttore e del vice direttore Aca, rispettivamente Fabrizio Pace e Silvia Anselmo, il gruppo coordinato dalla responsabile della Segreteria Generale ACA, Elena Giachino, ha dapprima visitato il centro storico di Alba e si è successivamente diretto a Serralunga d'Alba, per il pranzo e per la visita alle storiche cantine delle Tenute Fontanafredda.

​La giornata è stata caratterizzata da un proficuo scambio di idee ed esperienze per continuare una collaborazione fattiva e per mettere a sistema le buone pratiche che possono essere utili alle imprenditrici associate.