A Barbaresco l'8 dicembre sarà un "Natale sotto la Torre"

La Pro Loco Barbaresco Event, dopo il successo di partecipazione ottenuto durante la tre giorni estiva, si ripropone al pubblico in collaborazione con la Torre di Barbaresco per regalare a tutti un Natale super.

L’invito a grandi e piccini è quello di passare il “Natale sotto la Torre” circondati da musica a tema per trovarsi subito immersi in un’atmosfera magica.

L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre. Sarà una giornata splendida, un’occasione da non perdere per andare alla ricerca del regalo più bello da mettere sotto l’albero. Per tutto il centro storico troverete le variegate bancarelle dove sarà possibile degustare ottimi prodotti locali, tipici del territorio e tante curiosità. I più piccoli potranno consegnare la loro letterina nella Casa di Babbo Natale dove Santa Claus sarà disponibile per una foto ricordo.

E poi grazie ai volontari del gruppo della Pro Loco dalle 10 alle 19, non mancheranno caldarroste, vin brulè e un buon bicchiere di Barbaresco per chi vorrà. Ma le sorprese non finiscono qui……Ti aspettiamo!