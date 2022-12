Dronero: donati ai vigili del fuoco pneumatici invernali e attrezzature di soccorso

Una bellissima notizia arriva oggi, venerdì 2 dicembre, dai Volontari Vigili del Fuoco di Dronero.



Da parte loro un sentito ringraziamento alla Olivero Automazioni Industriali di Fossano, per il sostegno alla caserma. La ditta ha infatti donato pneumatici invernali per il pick-up e attrezzatura per il soccorso.



Un lavoro quotidiano, a servizio dell’intera città. “È sempre più raro al giorno d'oggi ricevere contributi per i volontari di ogni genere” - commentano i Volontari Vigili del Fuoco - “Ci sono però ancora persone che credono nell’importanza del nostro operato ed è doveroso ringraziare chi ci sostiene, per continuare ad aiutare chi ha più bisogno.”



Una foto insieme, come importante ricordo. I sorrisi e gli sguardo rivolti verso quella che è prima di tutto una missione, nella consapevolezza che insieme si può fare molto.