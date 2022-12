Morozzo: esposizione di Lego alla Fiera del Cappone 2022

Siamo stati tutti bambini o bambine, e fin da piccoli ci siamo appassionati a quei giochi costruttivi e creativi dalle varie forme e colore chiamati Lego® che, con i loro incastri, hanno sviluppato l’arte del gioco e dello stare assieme coi propri amici e le proprie famiglie.



La cultura del gioco coi mattoncini multicolore può diventare una passione alimentata anche con il coinvolgimento degli adulti: nasce così a Cuneo, per opera di cinque ragazzi - il Presidente Paolo Marenchino , il Vicepresidente Fabio Cianci e i Consiglieri Christian Dalmasso, Davide Uberti e Bramardo Loris - la prima associazione culturale denominata “alterlegocuneo” che ha lo scopo di diffondere, trasmettere, realizzare iniziative legate proprio al mondo del gioco assemblabile con i mattoncini colorati.



L’associazione non solo promuove principalmente la storicità del gioco ormai famoso, ma soprattutto sostiene le famiglie e i loro adulti portando alla loro attenzione principi fondamentali quali il bambino e la bambina come i principali attori costruttori e promotori della tematica. Il direttivo si vuole esprimere e focalizzare come un sostegno sul territorio, fornendo ed integrando cultura e servizi sul tema mattoncino, avendo come cardine la diffusione delle esposizioni anche a carattere collaborativo, quali possono essere le originalità del bambino e dell’adulto.



A poco tempo dalla fondazione, l’associazione è già pienamente attiva e promuoverà un’esposizione a Morozzo nel corso della Fiera del Cappone 2022 - in programma il prossimo 11 dicembre - nei locali della Scuola Elementare siti in piazza Carlo Barbero. L'evento viene realizzato in collaborazione con Il Comune di Morozzo e la Pro Loco.



Il presidente di “alterlegocuneo” Paolo Marenchino e il suo direttivo ringraziano il sindaco Mauro Fissore e l’amministrazione morozzese per l’occasione, la credibilità, la fiducia e il servizio prestato per accogliere la prima mostra espositiva sul territorio della Granda, rinnovando l’invito a tutte le famiglie a visitare i locali in cui saranno esibiti diorami e temi coi mattoncini Lego®.