Questa sera alle ore 21 la 6^ puntata di “Time Out”; Ospiti Valeria Pizzolato, Lucija Giudici e Dino Guadalupi

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A2 e A1. Titolo della 6^ puntata: “Ace in ice…volley nel ghiaccio?”, un gioco di parole in vista di un week-end che, almeno da un punto di vista climatico, si preannuncia alquanto “rigido”.

Ospite in studio la centrale della Lpm Bam Mondovì Valeria Pizzolato. Collegamenti con la opposto della 3M Perugia Lucija Giudici e con l’allenatore dell’Hermaea Olbia Dino Guadalupi. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Marika Longobardi (Lpm), Michele Marchiaro (Pinerolo) e Silvia Bussoli (Pinerolo).

Da Busto Arsizio, infine, il giornalista Alessio Murace farà il punto in casa Uyba. Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.