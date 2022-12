Calcio Serie D: Marchisone e Gregori tornano al Bra

Il Bra è lieto di annunciare due graditissimi ritorni, con i colori giallorossi, per rinforzare la rosa della Prima squadra allenata da Roberto Floris.

Trattasi di Luca Marchisone e Alessandro Gregori.

Marchisone (cuneese di nascita, classe 2001), esterno d'attacco/seconda punta, in questa prima parte di stagione ha indossato la casacca della Sanremese (girone A, serie D). Dall'estate 2019 a quella del 2022, è stato un punto fermo del Bra.

Gregori (carmagnolese classe 2003), terzino sinistro, il 25 maggio 2019 (ad Alpignano) trasformò il rigore decisivo nella finalissima con i pari età del Chieri (1-0) che valse lo storico titolo di Campioni Piemonte-VdA Under 16 per il Bra (allenato, all'epoca, proprio da Roberto Floris). Successivamente all'esperienza nelle giovanili del Bra, ha militato nelle Under 18 e 19 del Torino. Nella prima parte del 22/23, ha giocato con la maglia del Casale (girone A, serie D).

Luca e Alessandro si sono aggregati al gruppo e, agli ordini di mister Floris, oggi hanno sostenuto la seduta pomeridiana di rifinitura all'Attilio Bravi. Entrambi, sono convocati per la trasferta di Genova con il Ligorna (domani - sabato 3 dicembre, calcio d'inizio alle 14,30).

Nella sala stampa braidese, oltre che con il tecnico Floris, i due giocatori hanno posato con il DG Pietro Sartori.