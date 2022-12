Con i “Raviole Roustìe” Casteldelfino pesca nella tradizione locale

Grazie all’organizzazione della Pro Loco “Casteldelfino Viva” in collaborazione con il Comune di Casteldelfino è stato programmato questo evento per ricordare e far conoscere il dolce della tradizione occitana dell’alta Valle Varaita. La prima edizione, l’anno scorso, ha avuto luogo proprio il giorno dell’Immacolata, unico giorno di dicembre con la neve che veniva giù in grande quantità impedendo un benchè minimo flusso turistico.

La Pro Loco l’ha ripescato dalla tradizione locale occitana che insegna, dopo avere impastato le classiche Raviole. tipici gnocchi fatti con patate lesse, formaggio fresco locale farina e uova, cotte e condite con burro d’alpeggio bruciacchiato, una parte dell’impasto avanzato viene modellato a forma di frittella rotonda e fritto nell’olio o strutto oppure burro chiarificato, poi impreziosito con una spolverata di zucchero o intinto nel vino rosso prima di mangiarlo.

Alcune famiglie usano mettere in questo impasto da friggere anche un po' di lievito per dolci e vengono chiamate “Raviole a la Pelo”. Questo modo di riutilizzare l’impasto delle raviole veniva adottato dalle famiglie per concludere il pranzo della domenica e in generale delle festività offrendo anche un dolcetto per la felicità soprattutto dei bambini. Con un unico piatto le padrone di casa riuscivano a non sprecare niente e a far gioire tutta la famiglia.

Il sindaco Domenico Amorisco: “Abbiamo molto da imparare dalle vecchie generazioni e non solo dal punto di vista alimentare o del risparmio nell’alimentazione. Venite a Casteldelfino, quindi, a trascorrere una giornata fra zampognari, balli e musica occitana e la degustazione de i Ravioli Roustìe per rivivere, nella cornice natalizia, un pezzo della tradizione locale occitana”.