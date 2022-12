“Oceani e cambiamenti climatici”: un incontro con la dott.ssa Alessandra Conversi, organizzato dal Rotary Club Alba

Martedì 13 dicembre alle ore 18 presso il Palazzo Banca d'Alba, via Cavour 4, Alba, con la dott.ssa Alessandra Conversi, prima ricercatrice del CNR-ISMAR, "Oceani e cambiamenti climatici"

La dottoressa ha un'esperienza quasi trentennale nello studio degli impatti del cambiamento climatico sull'ecologia marina, e sulle connessioni interdisciplinari fra oceanografia biologica, fisica e climatologia; negli ultimi anni, il suo lavoro si è indirizzato sui regime shifts (cambiamenti repentini) marini e sulla relazione tra sistemi ecologici e sociali. Affronta quindi un tema di grande interesse e che potrebbe interessare studenti e docenti.

A richiesta, vengono rilasciati attestati di partecipazione. La conferenza fa parte di un ciclo di incontri, dal titolo "Pronti ad agire, insieme possiamo", organizzato ormai da diversi anni dal Rotary Club di Alba, che mira ad approfondire tematiche professionali e di divulgazione culturale.

Gli incontri sono gratuiti, si possono seguire in presenza, ad Alba, o in streaming, sul canale YouTube del Rotary Club di Alba ed hanno una buona rispondenza di studenti, docenti e appassionati; con la modalità streaming, la platea si è ampliata anche ad una utenza non locale. Per adesioni in presenza o in streaming: alba@rotary2032.it