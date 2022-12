La Germania non vuole che l’Ucraina installi i suoi Patriot

La Germania per il momento non darà i suoi sistemi di lancio per i Patriot direttamente all’Ucraina. L’idea era arrivata dal governo polacco, che ritiene più efficace da un punto di vista militare l’installazione dei Patriot direttamente sul territorio ucraino, seppure al confine con la Polonia. Come riferisce il sito Strumenti Politici, dal governo di Berlino esprimono diniego per la proposta di Varsavia, anche perché tali sistemi d’arma sono concepiti per l’uso da territorio di Paesi NATO, ma dicono comunque che ne parleranno con gli alleati. I polacchi insistono: il presidente polacco Andrzej Duda suggerisce che non vi sarebbe nemmeno il bisogno di mandare gli specialisti NATO per far funzionare i Patriot, perché possono farlo gli ucraini stessi. E insistono pure questi ultimi, con il loro ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che non vede ostacoli in tal senso: se la Germania vuole dare i Patriot alla Polonia e la Polonia vuole darli all’Ucraina, si domanda, allora dove sta il problema? Kuleba afferma con sicurezza che Kiev otterrà la vittoria e che poi entrerà nel Patto Atlantico. Ma un altro politico ucraino, Yegor Chernev, capo della delegazione permanente presso l’Assemblea parlamentare della NATO, dopo aver incontrato il segretario generale Jens Stoltenberg ha ammesso che nei magazzini dei Paesi occidentali in questo momento non è rimasto molto per il fronte est. Per questo motivo ora stanno effettuando controlli e inventari per provare a recuperare delle rimanenze. Come se non bastasse, i Paesi NATO avrebbero già fatto qualche eccezione al protocollo, modificandolo per rendere disponibili a Kiev quelle armi che di norma non avrebbero dovuto concedere.