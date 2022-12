A Villa San Martino di Fossano la conviviale del Panathlon Club Maira

Il 25 Novembre scorso ha avuto luogo la serata Conviviale del Panathlon Club Maira, che si è tenuta presso Villa San Martino a Fossano.





Il Club ha ospitato per la visita annuale il Governatore dell'Area3 Piemonte e Valle d'Aosta, Maurizio Nasi, che ha ribadito nel suo intervento la necessità di sostenere i giovani e di incentivarli nell'attività sportiva fin dall'età scolare, per trasmettere loro i valori dell'Etica sportiva e del Fair Play, con particolare riguardo alla disabilità.

Il Governatore ha ricordato la firma del Protocollo d'intesa siglato in Torino il con la Regione Piemonte, nella persona dell'assessore allo Sport Fabrizio Ricca, e il Comitato Regionale del CONI, nella persona del Presidente Stefano Mossetto: intesa già consolidata in passato ed ora riproposta dopo la forzata pausa pandemica, a sostegno e difesa dei valori sportivi, del Fair Play, dell'inclusione e dell'impegno per i diversamente abili.