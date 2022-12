Ad Alba un Natale dei Desideri: Festa di Comunità, Festa di Sostenibilità

È un “Natale dei Desideri” quello che si celebra ad Alba, esprimendo un rinnovato senso di “fare e di essere Comunità” e guardando ad un progetto comune, quello di un Territorio più Sostenibile. Su questi i valori si fonda la quindicesima edizione delle “Notti delle Natività”, rassegna di eventi ideata dal Borgo San Lorenzo, in collaborazione con il Comune di Alba, e anche quest’anno sostenuta tra gli altri dal Gruppo Multiservizi EGEA. La Città ospiterà numerosi appuntamenti ed eventi imperdibili con musica, allestimenti natalizi, concerti e spettacoli itineranti nelle vie del Centro Storico e nei Borghi che saranno protagonisti in particolare nel giorno dell’Immacolata.



Giovedì 8 dicembre, a partire dalle 14,30, le carrozze di Babbo Natale, Mamma Natale e degli Elfi, insieme alla Renna Rudolph, faranno tappa alla Moretta e al Borgo Piave, percorrendo molte tra le vie più importanti della Città, portando dolcetti e sorprese a tutti i bambini, ma anche due regali speciali. Saranno distribuite, infatti, gocce di Sostenibilità con piccoli consigli attraverso i quali ciascuno potrà fare la propria parte per rendere migliore la Città e il Territorio. Inoltre, tutti, grandi e piccoli, potranno realmente esprimere il loro “Desiderio di Sostenibilità”. Sarà infatti Babbo Natale a consegnare ai bambini e agli adulti letterine speciali sulle quali poter scrivere cosa vorrebbe realizzare per rendere la Città e il Territorio più Sostenibile. Le lettere potranno essere imbucate fino al 10 gennaio nella casetta di Babbo Natale allestita presso lo Sportello EGEA di Corso Nino Bixio 8 (orari: dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 16,30; venerdì dalle 8 alle 13 e sabato dalle 8 alle 12). Babbo Natale esaudirà alcuni di questi desideri: saranno selezionati, infatti, alcuni di quelli più realizzabili che prenderanno vita grazie all’aiuto di EGEA.



La Festa, dopo aver coinvolto alcuni quartieri cittadini, si sposterà nel Centro Storico con l’arrivo della carrozza di Babbo Natale in Piazza Risorgimento poco dopo le 16, mentre già dalle 15,30 il cuore di Alba risuonerà grazie a “The Blue Christmas Parade”, la sfilata itinerante della Compagnia Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo e del Gruppo Folklore del Roero, con la Banda Musicale e le evoluzioni delle Majorette. Alle 17,20, dopo che Babbo Natale avrà salutato tutti i bambini presenti, in Piazza Duomo si terrà l’inaugurazione ufficiale delle “Notti della Natività” con il concerto della Banda Musicale Città di Alba Ars et Labor e con l’accensione delle luci e dell’albero. Il Corteo, percorrendo Via Vittorio Emanuele, si sposterà in Piazza Michele Ferrero dove alle 18 si accenderà l’abete elegantemente decorato e illuminato, simbolo della vita che si rinnova, tradizionalmente offerto in dono dalla famiglia Ferrero.



Il “Natale dei Desideri” continua sabato 10 dicembre alle 15,30 quando Babbo Natale tornerà nuovamente con la sua carrozza accompagnato dagli Elfi, pronto ad incontrare grandi e bambini nella caratteristica casetta di legno, magicamente allestita sotto i portici del Palazzo Comunale. Alle 16 gli Zampognari di Vottignasco animeranno le vie del centro storico con le tradizionali melodie natalizie. Domenica 11 dicembre, alle 16 in Piazza Risorgimento, l’Effe String Quarter andrà in scena con un concerto live imperdibile: l’influsso pop hits e l’energia del Rock si innalzeranno in uno spettacolo dinamico e coinvolgente, interpretato da un elegante quartetto d’archi tutto al femminile. Alle 17,30 una musicista e il suo pianoforte verranno sollevati magicamente in aria da una nuvola di palloncini, nello spettacolo denominato “Piano Sky”: sarà un’illusione di grande impatto visivo con dolci melodie suonate dal vivo che avvolgeranno Piazza Duomo. Gli spettacoli e gli eventi proseguono durante il fine settimana del 17 e del 18 dicembre.