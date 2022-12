Al Sociale di Alba il concerto di Natale della Società Ginnastica

Come da tradizione, la Società Ginnastica Alba organizza giovedì 8 dicembre alle ore 18 presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba, il “Concerto di Natale”.



Da un’idea di Laura Revello e Andrea Albertini, il tema di quest’anno sarà Il mondo fantastico di Walt Disney, con le più straordinarie musiche che appassionano da sempre grandi e piccoli.

Chi non ha mai pensato di ritornare bambino e rivivere in un luogo dove tutto ciò che si immagina può diventare realtà?

Ecco allora la proposta di un concerto che magicamente ci farà tornare bambini, tornando a credere proprio nella “magia”. Un concerto da ascoltare in compagnia dei propri figli, per poter ancora credere che la realtà a volte non è quella che vediamo, ma può essere cambiata se lo desideriamo, anche grazie al potere della musica: “I sogni son desideri” che a volte si avverano.

Un grande concerto per grandi e piccoli, con la partecipazione dell’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Albertini e la voce solista di Letizia Poltini.

Sarà una bella occasione per le bravissime ginnaste della Asd Ginnastica Alba di augurare, a modo loro, e a tutti, un “Magico Natale”.

Prevendite ad Alba presso il Consorzio Turistico Alba piazza Risorgimento oppure alla Libreria La Torre via Vittorio Emanuele II - Galleria della Maddalena.

Info al 3396266369.