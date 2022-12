Cherasco: l’associazione Harold Haupwood invita allo spettacolo “Agenzia di viaggi trapasso”

Che si fa sabato 10 dicembre? Niente paura (è proprio il caso di dire)! L’associazione Harold Haupwood vi invita allo spettacolo “Agenzia di viaggi trapasso” in calendario a Cherasco, alle ore 21, presso il teatro Salomone.





Come si legge sul sito del Comune di Cherasco, “l'Associazione Culturale Harold Haupwood è impiegata in azioni benefiche e di promozione del volontariato e organizza eventi e manifestazioni (in particolar modo spettacoli teatrali). Gli spettacoli sono finalizzati al reperimento di contributi a favore di associazioni di volontariato che perseguono obiettivi umanitari sul territorio provinciale. Oggi siamo una decina, dai quindici ai cinquant'anni e oltre e siamo tutti un po' giullari, comici, umoristi. La vita che ci crediate o no, ci ha assegnato un ruolo importante: far ridere la gente e, l'obiettivo principale di questa nostra divertente attività è quella di incontrare tutta quella gente arida in fondo al cuore perché le nostre tasche sono piene di buon umore da regalare. Crediamo nel potere del riso come antidoto all'odio e al terrore. Forse chi fa ridere la gente è il paradiso, è il sollievo e vita. È l'arte di star vicino alle persone, di rendere leggero parte del loro peso. È seminare fiori su terra arida, è scimmiottare il dispiacere”.