Giancarlo Caselli a Marene come anticipazione della Fiera dell'Editoria Piemontese di Cavallermaggiore

La ventinovesima Fiera dell'Editoria Piemontese, che si tiene a Cavallermaggiore il 3 e 4 dicembre 2022, ha avuto un interessante anticipazione a Marene, comune partner dell'iniziativa, mercoledì 30 novembre, con un ospite d'eccezione come Giancarlo Caselli.

Il volume, scritto a quattro mani con il collega Guido Lo Forte, spiega in termini divulgativi e comprensibili, attraverso una serie di parole chiave, la storia della mafia e dei suoi protagonisti. Uno spaccato di cosa è, cosa è stata, ma pure una serie di indicazioni per combatterla anche nel quotidiano, a partire dal bullismo scolastico, la prima forma di violenza prevaricatrice da contrastare.

Spiega la sindaca di Marene Roberta Barbero : "L'evento rientra in una collaborazione ormai consolidata con il festival che ha come capofila il comune di Cavallermaggiore e si inserisce in un percorso più ampio sulla legalità che come amministrazione abbiamo portato avanti coinvolgendo la nostra biblioteca civica, dedicata a Falcone e Borsellino, e il circolo dei lettori locale."

E ancora: "Il progetto, che ha previsto diverse tappe, avrà il suo momento finale il 16 dicembre prossimo, quando i ragazzi coinvolti, insieme alle loro famiglie, vivranno una serata di restituzione della attività svolte, dalle proposte cinematografiche estive ("il testimone" un titolo su tutti) al viaggio in Sicilia, nei luoghi delle stragi, accompagnati dai senior della nostra associazione "muovi le mani per Marene". Il dottor Caselli ha coinvolto la platea in modo magistrale, riuscendo a trasmettere anche ai più giovani, eventi di trenta anni fa con la serietà e il rispetto dovuti, ma con un linguaggio contemporaneo e adatto a chi le stragi del '92 non le ha potute "vivere" per evidenti motivi anagrafici."