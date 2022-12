Il Cai di Fossano festeggia i suoi 75 anni al Cinema

La Sezione di Fossano del Club Alpino Italiano, nell’ambito dei festeggiamenti per il 75° anno di fondazione della Sezione cittadina, organizza in collaborazione con il Cinema Teatro “I Portici”, una Rassegna cinematografica dedicata alla montagna. Si comincerà mercoledì 7 dicembre con l’intenso film “L’ultima vetta” dedicato alla vita del famoso alpinista Tom Ballard che perse la vita insieme all’italiano Daniele Nardi sul Nanga Parbat nel 2019 in un caso che scosse l’ambiente internazionale. Si proseguirà poi mercoledì 14 dicembre con lo spettacolare film “The sanctity of space” con straordinarie riprese da aerei ed elicotteri delle più belle catene montuose dell’Alaska al seguito di tre giovani alpinisti americani che intraprendono una incredibile traversata di quelle selvagge montagne. La Rassegna terminerà mercoledì 21 dicembre con la proiezione del film “The last mountain” che narra della spedizione invernale del 2018 al K2, allora ultima vetta tra gli 8.000 a dover essere ancora scalata in inverno. Una parte importante del film è riservata all’incredibile operazione di soccorso compiuta dal fortissimo Denis Urubko con Adam Bielicki nei confronti dell’alpinista francese Elisabeth Revol. A tutt’oggi rimane una delle operazioni di soccorso più straordinarie della storia dell’alpinismo.

I tre film saranno proiettati al Cinema “I Portici” di Fossano (via Roma,74) con inizio alle ore 21. In occasione dei 75 anni di fondazione della sezione del CAI di Fossano, per tutti i soci della sezione (fino a esaurimento dei posti disponibili) l’ingresso sarà GRATUITO esibendo la propria tessera della sezione di Fossano. Per tutti gli altri il biglietto sarà di € 6,00 (ridotti € 3,00).