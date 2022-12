Luisa Viglietta presenta la sua autobiografia "Mach na fija" presso Unitre Fossano

Unitré Fossano ospita sabato 3 dicembre alle ore 15,30 Luisa Viglietta, che presenta il suo libro autobiografico "Mach na fija", Gaidano e Matta edizioni.

Il volume prende il titolo dall'espressione in dialetto pronunciata dal nonno alla sua nascita, deluso perché avrebbe voluto un nipote maschio.

Il contrasto tra lo svilupparsi della storia e il titolo si dipana nel percorso di vita di Viglietta: infatti la protagonista persegue un lungo percorso di studi, si laurea in fisica e sviluppa una importante carriera professionale, smentendo chi l'avrebbe voluta "semplicemente" come coadiuvante del papá nel negozio di famiglia.

Il libro è risultato di un lungo percorso di scrittura cominciato un paio di anni fa in pieno lockdown da COVID. Viglietta ha lavorato sulle proprie memorie e suggestioni del passato per mettere insieme nomi, ricordi e vicende che l'hanno portata alla sua situazione attuale.

I capitoli sono in ordine cronologico e intrecciano storia famigliare e storia professionale in un ritratto ora velato ora molto intenso delle tante figure che ha incrociato nella sua vita.

Confida l'autrice: "Narro la mia storia così come è stata: una storia “selvatica” che come unica regola segue quella della verità dei fatti, senza bugie e senza abbellimenti. Ho imparato precisione e accuratezza dalla letteratura scientifica, semplicità e chiarezza facendo l'insegnante. Mi aspetto che il lettore si appassioni alle vicende proprio perché è una storia “vera” e vorrei che trovasse nelle pieghe del mio vissuto dettagli e riflessioni utili per una vita migliore, sia esso un giovane con una vita da vivere o invece un vecchio con una vita già vissuta da raccontare."

Il libro copre un periodo di tempo lungo quasi un secolo e si conclude nel momento in cui finisce la chiusura imposta dal primo periodo di pandemia.

Con l'autrice dialogheranno Cristina Viglietta e Pinuccio Bellone.

L'evento è a ingresso libero presso la sede di Unitre Fossano in via Salita al Castello.