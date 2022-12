I primi fiocchi di neve stanno cadendo da questa notte sulla provincia di Cuneo. Anche in bassa quota. Si segnalano oltre 30 cm sul Colle di Tenda.

La prima vera nevicata della stagione fa ben sperare per la stagione invernale sciistica che si sarebbe dovuta inaugurare oggi in piazza Galimberti, rimandata proprio per il maltempo previsto per la giornata di oggi.

In attesa di immagini da diverse aree della provincia vi proponiamo alcuni scatti dal comune di Mondovì.