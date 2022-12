Il Pellico di Saluzzo si aggiudica il “Premio internazionale sul patrimonio culturale dell’Unione Europea”

Gli studenti delle classi 4A, 4C, 4E dell’Istituto Pellico, che nello scorso mese di ottobre hanno partecipato ad un Concorso internazionale sul patrimonio culturale dell’Unione Europea, nell’ambito del progetto Form Arte +, hanno sperimentato quanto l’impegno costante e il lavoro di squadra sia determinante nel raggiungere obiettivi ambiziosi. Essi infatti hanno collaborato, attraverso la peculiarità dei diversi indirizzi di studio - Commerciale, Made in Italy, Servizi sociali - a costruire, attraverso la metodologia del Service learning, un percorso che dallo studio teorico li ha resi protagonisti di un’azione sul territorio.

Il progetto - legato alla conoscenza del territorio, alla sviluppo della sostenibilità ambientale, alla promozione di un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente - si è aggiudicato il premio “Best of the Best”, che consiste, materialmente, in 1000 euro e in un diploma di accreditamento per studenti e insegnanti. Gli studi e le ricerche effettuati per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale sono confluiti nella realizzazione di pubblicazioni, video e segnavia che indicheranno la direzione del Cammino di Santiago dalla Valle Varaita, attraverso la valle francese del Queyras. Il lavoro di un intero anno scolastico ha permesso agli studenti saluzzesi di aggiudicarsi il primo premio assoluto, davanti ai colleghi di istituti di Portogallo, Spagna e Austria.