Tutti gli appuntamenti del weekend per "Il Tuo Natale a Saluzzo"

Ricordiamo gli appuntamenti del weekend a Saluzzo nell'ambito de IL TUO NATALE A SALUZZO.

Domenica 4 dicembre

Dalle ore 15

Centro Cittadino

MUSICA IN STRADA con BANDARADAN

Musica variegata per le vie del centro cittadino, per un pomeriggio di shopping in musica.

Ore 15:30

Museo della Memoria Carceraria - La Castiglia - piazza Castello

IL CARCERE DELLA CASTIGLIA

Laboratorio per conoscere le figure che popolarono il primo carcere moderno del regno sabaudo

Ingresso: € 8 a persona - gratuito under 10. Info e prenotazioni: musa@itur.it ; 329/3940334

Ore 16

Tastè Bistrot – Via Salita al Castello 26

LETTURE DI STORIE DEL NATALE PER BAMBINI

Lettura di storie per bambini ambientate nel fantastico mondo del Natale.

Ore 18

Monastero della Stella - piazzetta Trinità 4/A

“TUTTA LA VITA CHIEDE L’ETERNITÀ”

Percorsi di canti, musiche e ascolti a cura del Coro di Comunione e liberazione di Cuneo.

Prenotazione consigliata: monasterodellastella.it

Lunedì 5 dicembre

Ore 21

Cinema Teatro Magda Olivero - via Palazzo di Città 15

NINJABABY di Yngvild Sve Flikke

Ingresso: € 5 a persona (gratuito per soci ARCI)