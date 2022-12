Volley A2M. Cuneo in casa è davvero imbattibile: anche Castellana Grotte cade 3-0 (VIDEO)

Tre punti importantissimi quelli conquistati dalla BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nell'anticipo dell'undicesima di andata contro Castellana Grotte.

Ancora una volta il palasport di San Rocco Castagnaretta si conferma fortino inespugnabile: sotto i colpi di Iacopo Botto, i muri di Lorenzo Codarin e Nicholas Sighinolfi, la precisione di Simone Parodi e la mano pesante di Andrea Santangelo in battuta, cade anche la BCC Castellana Grotte con il punteggio di 3-0 (25-22/25-20/25-19).

Per i ragazzi di Max Giaccardi l'opera è stata completata dalle sapienti mani in regia di Matteo Pedron, che cresce di partita in partita nelle sue prestazioni, e le poderose difese di Francesco Bisotto.

"Oggi abbiamo fatto delle cose molto buone - le prime parole dell'allenatore al termine dell'incontro - e loro ad un certo punto hanno fatto quel che potevano. Davvero molto soddisfatto della prestazione generale".

Difficile decretare un giocatore sopra gli altri: tutta la squadra si è espressa ad alti livelli e con continuità. Alla fine, a vincere il premio è stato Lorenzo Codarin.

Dal canto suo, Castella Grotte non ha certo giocato la miglior partita: la pausa forzata di sette giorni prima causa Covid con Porto Viro ha forse spezzato quel ritmo di gara che i ragazzi di coach Jorge Cannestracci sembravano aver trovato nelle ultime giornate. Troppo fallosi al servizio, i pugliesi si sono smarriti ben presto anche in attacco dove non sono andati oltre il 37% finale.

Un ritorno nella sua Cuneo che il libero Andrea Marchisio immaginava probabilmente diverso: il cuore resta in Piemonte, come si evince dalle sue parole, resta qui:

IN CAMPO. Giaccardi manda in campo per Cuneo il suo sestetto più collaudato, con Pedron in cabina di regia e Santangelo in diagonale, poi i due schiacciatori di posto-4 Parodi insieme con capitan Botto, al centro il tandem Codarin-Sighinolfi e libero Bisotto.

Per Castellana Grotte coach Cannestracci scende in campo con la diagonale palleggiatore-opposto tutta brasiliana Jukoski-"Théo" Lopes, schiacciatori ricevitori De Silvestre e Cattaneo, centrali Ndercaj e capitan Presta, mentre il libero è Marchisio.

LA PARTITA. La partita si sblocca subito in favore di Castellana con un ace di Cattaneo ed il mani e fuori vincente messo a segno da Théo (0-2), ma il set torna in parità a 5 sull'attacco fuori dallo stesso Cattaneo. Due muri di Cuneo, (Botto e Sighinolfi), un attacco del capitano ed il mani-out vincente di Santangelo ribaltano la situazione in favore di Cuneo nel turno di battuta di Codarin e sul punteggio di 11-7 coach Cannestracci è costretto ad interrompere il gioco. Dopo aver ottenuto il cambio palla, Castellana completa la prima rotazione: torna al servizio Cattaneo ed i pugliesi vanno finalmente a punto: attacco di De Silvestre, un muro su Botto riportano sotto la BCC, 11-10. Botto però non ci sta e tira forte un diagonale micidiale che gli avversari non trattengono: 13-10 BAM S. Bernardo. Cuneo insiste dalla linea di fondo, prima con Santangelo poi con Parodi, gli attaccanti mettono giù palla e la squadra di Giaccardi scappa fino al 22-17 quando coach Cannestracci è costretto al suo secondo time out. Non è finita: arrivano un errore di Santangelo ed un muro dei pugliesi con Castellana che si fa sotto: 22-20, tocca all'allenatore dei biancoblu fermare il gioco. L'opposto pugliese della BAM S.Bernardo consegna il set-ball ai piemontesi (24-21), la BCC ne annulla uno, ma poi chiude Parodi (25-22).

SECONDO SET. Riparte bene Cuneo che va sul 3-1 con il punto di Botto, poi doppia la BCC sul 6-3 grazie al tocco di Santangelo sul muro avversario. Va in battuta Santangelo e la ricezione di Castellana va in tilt sul suo servizio di potenza: c'è il muro di Codarin e sull'8-4 arriva il time out di Cannestracci, ma al rientro tocca a Parodi firmare il block successivo (9-4). Terzo muro consecutivo di Cuneo: ancora Codarin e sul 10-4 per Castellana entra Longo, ma è lui a sbagliare l'attacco che consegna ai piemontesi il 12-5. Il set prosegue con Castellana che effettua una girandola di cambi, ma senza successo nonostante una mini rimonta propiziata da due errori di Sighinolfi (23-18). La palla out in battuta di Tiozzo (25-20) consegna il 2-0 a Cuneo.

TERZO SET. Coach Cannestracci riparte con il giovane Longo in palleggio. Cuneo va avanti 2-0 grazie all'ace di Santangelo, ma Castellana pareggia subito con Di Silvestre, poi l'errore di Botto, che appoggia fuori un lungolinea, consegna il break ai pugliesi: 5-7, Giaccardi ferma il gioco. E fa bene: Parodi da posto-4 firma il punto del 7-7, poi Sighinolfi a muro segna il sorpasso (8-7). C'è il mani e fuori vincente di Santangelo: nuovo break dei piemontesi (10-8) e time out di Cannestracci. Si riprende a giocare, arriva un altro muro piemontese (Santangelo) e siamo 11-8, ma Parodi sbaglia l'attacco break successivo con la BCC che torna a -1 sul 12-11. Castellana però fa tanta fatica, in battuta ed in attacco, mentre il muro biancoblu va a nozze: tocca a Codarin firmare il 14-11, seguito da Sighinolfi per il 16-12. Botto affonda il colpo in attacco e sul 17-12 al coach dei pugliesi non eìresta che provare la carta del time out, ultimo a sua disposizione. La musica, però, non cambia: è ancora targato il punto del 18-12. mentre Cannestracci ritenta la carta Jukoski in palleggio. Il capitano di Cuneo è incontenibile e mette giù anche il punto del 20-13, Castellana prova a rialzare la testa grazie al diagonale vincente di Tiozzo (20-15), ma Parodi stoppa sul nascere le illusioni degli avversari firmando il nuovo +7 (22-15). Cuneo arriva al match ball sul 24-17, la partita la chiude Parodi che firma il punto del 25-19.

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-BCC CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-22/25-20/25-19)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Cardona, Codarin 11, Pardoi 6, Esposito, Lanciani, Pedron, Santangelo 12, Botto 14, Bisotto (L), Sighinolfi 14. N.e. Kopli, Lilli, Chiapello. Allenatore: Giaccardi - CUNEO: ric. 62% (30% prf), att. 52%, muri 9, ace 1, batt.sb.. 13, errori 19