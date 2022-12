Volley A2M, stasera Cuneo sfida Castellana Grotte in cerca di punti per la Coppa Italia. Santangelo: "Evitare Marchisio in battuta" (VIDEO)

Inizia stasera un bel ciclo di fuoco per la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, chiamata a tre partite in sette giorni, con l'infrasettimanale nel turno previsto per il giorno dell'Immacolata (Grottazzolina) in una delle trasferte più lunghe da affrontare.

Alle 20 al palasport di San Rocco si gioca Cuneo-BCC Castellana Grotte, giovedì 8 dicembre Videx Grottazzolina-Cuneo, poi ancora il big match di domenica 11 in casa contro Bergamo. Tre partite che decideranno la griglia della Coppa Italia: il girone di andata nella regular season si chiude infatti domenica 18 dicembre con Cuneo impegnata in trasferta in quel di Reggio Emilia.

È una classifica cortissima quella di serie A2, forse la più ingarbugliata degli ultimi decenni nel torneo cadetto: la prima, attualmente ancora Vibo Valentia, ha 17 punti, mentre l'ottava della lista (ultima piazza per accedere ai quarti di Coppa) 14: in tre lunghezze si può dunque salire in paradiso, oppure scendere all'inferno.

Un campionato avvincente, nel quale Botto e compagni dovranno prima o poi imparare a vincere anche in trasferta se vogliono mantenere un posto al sole.

Ma stasera c'è da sfruttare l'opportunità che il calendario offre alla truppa di Max Giaccardi, e che vede la BAM S.Bernardo contrapposta alla BCC Castellana Grotte allenata da Jorge Cannestracci, dove milita tra gli altri anche il cuneese doc Andrea Marchisio, libero dei pugliesi, nato e cresciuto nelle giovanili di Piemonte Volley.

Da tenere d'occhio la diagonale palleggiatore-opposto Jukiski-Lopes, così come gli schiacciatori Tiozzo-Cattaneo, giovane ligure molto interessante che si è fatto le ossa qualche stagione fa nel VBC Mondovì. Occhio infine al capitano Presta, che con Zamagni forma la coppia di centrali.

Cuneo vuol continuare la striscia vincente interna, che dura dal 15 maggio scorso quando l'allora squadra allenata da Roberto Serniotti si arrese a Reggio Emilia in gara-1 della Finale promozione.

Lo farà affidandosi anche alla mano pesante di Andrea Santangelo, che nonostante i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime settimane, è deciso più che mai a dar battaglia.

Lo abbiamo incontrato al termine dell'ultimoo allenamento settimanale.