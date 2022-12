Volley maschile A3. Il Monge Gerbaudo Savigliano ospita San Giustino, Rainero: "Partita tosta contro una buona squadra"

Dopo aver chiuso il mese di novembre con due lunghe trasferte, quello di dicembre si aprirà tra le mura amiche per il Monge-Gerbaudo Savigliano.

Sabato 3 dicembre, con inizio alle ore 18, al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore arriva, infatti, l’ErmGroup San Giustino, per la decima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Con una classifica che la vede attualmente al decimo posto (ma a pari punti con nono ed ottavo e a sole due lunghezze dal quarto), San Giustino ha già dimostrato di essere una neopromossa di altissimo valore, con alcune individualità di grande esperienza. Nel roster a disposizione di coach Marco Bartolini, spicca senza dubbio il nome di Davide Marra, libero 38enne che vanta un lungo passato nei taraflex della massima serie, calcati dal 2009 al 2019 con le maglie di Loreto, Piacenza e Vibo Valentia. Occhio anche all’esperienza di Augusto Quarta, centrale da quasi 900 punti in carriera tra Serie A2 e Serie A3. I numeri più interessanti sono, però, quelli dell’opposto bulgaro Petar Hristoskov, sul podio per punti fatti in stagione (185) e grande protagonista nell’ultima gara disputata dai perugini contro Belluno, persa 3-1 nonostante i 19 punti del loro attaccante. Insomma, si prospetta un altro grande duello con il biancoblu Marco Spagnol.Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Reduci dal secondo ko stagionale senza punti sul campo della capolista Pineto, i ragazzi di coach Lorenzo Simeon hanno voglia di ritrovare in casa il buon sapore della vittoria.

Lo conferma anche il centrale Lorenzo Rainero, autore di ben 11 punti in Abruzzo: “La gara contro Pineto ci ha lasciato buone sensazioni, perché, al netto della sconfitta, crediamo di aver dimostrato di potercela giocare anche con i più forti del girone. Quella di sabato sarà una partita tosta, perché San Giustino è una buona squadra. Noi dovremo sfruttare il fattore campo, imponendo il nostro gioco. Credo sia una partita fondamentale anche per la classifica: se vogliamo restare dove siamo, non possiamo più permetterci di perdere punti”.

I precedenti. Sarà una prima assoluta tra le due compagini, essendo l’ErmGroup San Giustino una novità per la Serie A3 Credem Banca. Tra i numeri, mancano 14 punti ad Andrea Nasari per raggiungere quota 1100 in carriera.

I biglietti. Da lunedì 28 novembre e fino alle ore 16 di sabato 3 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup San Giustino sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.