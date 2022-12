I vigili del fuoco della Granda celebrano Santa Barbara nel cuore di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Oggi 4 dicembre, giornata in cui i vigili del fuoco celebrano la loro santa patrona, Santa Barbara, e la festa del Corpo, l'ingegner Corrado Romano, nuovo comandante provinciale, ha deciso di portare le celebrazioni nel cuore del capoluogo, in piazza Galimberti a Cuneo.

Una festa in città e per la città, fuori dal Comando provinciale, accessibile a pochi.

Il meteo non ha tradito, regalando sole e cielo azzurro. E la città ha risposto con una folta presenza, soprattutto di bambini, che hanno assisitito con ammirazione e stupore ai saggi dimostrativi di quelli che sono a tutti gli effetti considerati degli eroi, sempre presenti negli scenari di calamità naturali e catastrofi. In prima linea, addestrati ad intervenire sempre perché "il pompiere paura non ne ha".

Presenti in piazza Galimberti le principali autorità civili e militari della Provincia, che hanno anche partecipato alla Santa Messa in Duomo, celebrata dal vescovo Delbosco.

In caserma, dove normalmente si svolge la cerimonia, si è svolto l'omaggio ai Caduti, alla presenza del Prefetto. Tra i saggi la spettacolare discesa di un vigile del fuoco Nucleo speleo alpino fluviale (SAF) dalla'utoscala, accompagnando il dispiegamento di un lunghissimo Tricolore sulle note dell'Inno nazionale; poi saggio con la scala controventata, sorretta da funi e non appoggiata ad una parete e quello dello spegnimento di una bombola di gas mentre brucia.

I mezzi, da quelli storici a quelli più moderni, resteranno esposti in piazza Galimberti fino alle 17.