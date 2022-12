Il Centro-destra di Mondovì: "Bene le misure a sostegno della popolazione contro il caro energia"

Grande soddisfazione, espressa dai consiglieri di Centro-destra del Comune di Mondovì Rocco Pulitanò (capogruppo Fratelli d'Italia), Enrico Rosso (capogruppo Ideali in Comune) e Mauro Gasco (capogruppo Lega) per le misure attuate dall'Amministrazione comunale in ordine al sostegno alle famiglie monregalesi in difficoltà economiche per i ben noti rincari dell'energia e delle utenze.

"Lo scorso ottobre – dicono i consiglieri di Centro-destra – avevamo presentato un ordine del giorno ad oggetto “Sostegno alle famiglie monoreddito e numerose, alle persone in difficoltà economiche e alle attività produttive in difficoltà per l’inflazione e i rincari energetici”, perché ci sembrava doveroso che un'amministrazione pubblica stesse il più possibile al fianco dei suoi cittadini in un momento così complesso per tutti. In sede di Consiglio comunale, come gruppo di Centro-destra avevamo poi concordato un nuovo testo insieme ai gruppi di maggioranza, accantonando con senso di responsabilità il nostro odg a favore del nuovo condiviso da tutte le forze consiliari, poi approvato all'unanimità. Oggi siamo soddisfatti che si concretizzi questa misura a favore dei nostri concittadini, misura che deriva dalla concertazione e dalla collaborazione, che sui grandi temi di sviluppo della città questo gruppo consigliare non farà mai mancare".