L’Accademia Italia della Cucina Delegazione di Cuneo - Saluzzo ricorda Guido Bonino

La delegazione di Cuneo-Saluzzo, nel tradizionale incontro degli auguri di fine anno, ha dedicato l’evento al ricordo di Guido Bonino, Accademico per 40 anni.

Il pranzo è avvenuto sabato 3 dicembre alla Locanda da Peiu a Cuneo dove, d’innanzi ad una sala gremita di Accademici ed alla presenza dei famigliari di Guido Bonino ed in particolare modo della moglie la sig.ra Maria Pia, il delegato Ferruccio Franza ha ricordato l’uomo politico che ha vissuto le sue esperienze con assoluta trasparenza, serietà e spirito di servizio, ma anche e soprattutto come uomo, per i suoi modi, per la sua gentilezza, per la sua giovialità, per il suo umor, quasi inglese, lui che era così italiano e così attaccato alla sua terra.

Il delegato ha poi ricordato la vita accademica di Guido Bonino, la sua costante presenza, attento ad indicare alla delegazione la strada da seguire ed a farne crescere lo spirito di unità guardando sempre avanti con entusiasmo. E’ poi intervenuto il simposiarca dott. Gerboni che ha voluto ricordare le sue grandi doti umane ed il percorso accademico. La delegazione ha voluto rendere omaggio a Guido Bonino con un’elargizione a favore della Fondazione Arco di Cuneo, costituita con l’obiettivo di portare nel cuneese la ricerca di laboratorio in campo oncologico e di cui Guido ne fu socio fondatore.