L’assessore Elisa Boschiazzo in visita alla Croce Rossa di Alba

In occasione della giornata finale del corso di Croce Rossa per operatore sociale generico, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alba, Elisa Boschiazzo, ha visitato la sede C.R.I. di Alba, portando ai volontari il suo saluto e quello dell’Amministrazione pubblica della cittadina langarola.

“Per me è sempre bello – dice l’assessore Boschiazzo - poter vedere da vicino e conoscere le tante persone che si mettono a disposizione per il prossimo, e questa mattina vedere anche tante persone che impegnano il weekend per formarsi nell’ambito del sociale è qualcosa di meraviglioso. Ringrazio tutti i volontari della CRI per il grande lavoro che svolgono sul nostro territorio, confidando di poter costruire con loro progetti futuri”.

L’operatore sociale generico di Croce Rossa, è un volontario impegnato nella pianificazione ed implementazione di attività e progetti volti a mitigare, prevenire e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale che ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della società nel suo complesso. Questo tipo di formazione, permette al volontario di offrire la propria attività a soggetti disagiati e quindi vulnerabili, mettendolo in grado di realizzare attività basilari in ambito sociale ed indirizzare eventualmente l’utente verso strutture e servizi più specializzati.

Tra i compiti primari dell’OSG quello di individuare le situazioni di vulnerabilità, determinando i bisogni del singolo e della collettività, mettendo in atto azioni di aiuto che tengano conto del contesto di riferimento. Attraverso questa figura, Croce Rossa Italiana intende contribuire alla costruzione di comunità più forti e inclusive.