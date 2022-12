Lions Club Carrù - Dogliani: serata dedicata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il territorio

Rilevante ed espressivo interesse ha ottenuto l'incontro conviviale "La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il territorio", tenutosi giovedì 1° dicembre 2022 in Dogliani, per iniziativa del Lions Club Carrù - Dogliani.

La serata ha rappresentato la continuazione dell'impegno programmatico di attenzione al territorio e alle sue realtà, avviato dal Presidente del Club, Giorgio Colombo, nell’anno del suo mandato.

I numerosi soci e ospiti intervenuti sono stati condotti attraverso un percorso rivolto a conoscere e approfondire l'importanza dell'attività della Fondazione e la sua vicinanza alle esigenze sociali, culturali e di sviluppo economico del territorio.

L'evento ha avuto quali relatori Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC, il dott. Roberto Giordana, Direttore Generale ed Enea Cesana, Direttore di CRC Innova S.r.l., che hanno diffusamente esposto il valore e l'efficacia degli interventi della Fondazione, la sua struttura, il quadro giuridico e le finalità di supporto alle comunità territoriale rappresentate dagli ospiti: il dott. Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo ed i sindaci del Comune di Dogliani Ugo Arnulfo, del Comune di Bastia Mondovì Francesco Rocca, di Farigliano Ivano Airaldi e dal Consigliere Comunale Emanuele Peirone in rappresentanza del Comune di Carrù.

Il dott. Luca Robaldo nel suo saluto e ringraziamento, accogliendo le indicazioni del dott. Cesana, ha affermato quanto sia indispensabile sperimentare progettazione in partnership per mettere a fattore comune competenza ed esperienza, per aumentare la portata di un intervento.

Presenti alla serata i Presidenti dei Lions Club Cuneo, dott. Giorgio Fossati e Busca e Valli Roberto Combale.