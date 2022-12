Una "Santa Barbara" con cittadinanza onoraria per il distaccamento Vigili del Fuoco volontari di Fossano

Tempo di festeggiamenti per il corpo dei Vigili del Fuoco: tempo di Santa Barbara.



Ma il 2022 è un anno particolare soprattutto per la compagine volontaria dei Vigili del Fuoco di Fossano, che compie centosessant'anni di storia e che soprattutto è stata oggetto, pochi giorni fa, di una deliberazione del Consiglio comunale, il quale all'unanimità le ha concesso la cittadinanza onoraria.

Come ben evidenziato nel prezioso volume del 2019 che ne traccia la storia, "La cioca del feu" di Renato Blengetti, il corpo volontario dei Vigili del Fuoco fossanese viene citato ufficialmente per la prima volta nel 1858, per poi avere veste ufficiale a partire da quattro anni più tardi.