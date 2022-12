Artigiano di 42 anni muore nella sua abitazione in frazione Paschera a Caraglio

Andrea Pauletto, artigiano nel settore dell'edilizia, è deceduto ieri in casa a Caraglio, in frazione Paschera San Carlo, durante il sonno. Aveva 42 anni, compiuti a giugno scorso.

A trovarlo la compagna. Vani i tentativi di rianimarlo, nonostante l'intervento dei sanitari. Probabilmente un infarto la causa del decesso.

Originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, si era trasferito nella nostra provincia per amore, a fine del 2020. Qui da un paio di anni, si era già fatto conoscere per le capacità nel lavoro e anche per il carattere, grazie al quale si era ben integrato.

La salma si trova all'obitorio del cimitero di Caragllio. Non ancora stabilita la data del funerale.