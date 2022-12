Concerto natalizio a Mussotto d'Alba con l'associazione corale

…aspettando Natale, organizzato dall’Associazione Corale Intonando, invita al tradizionale concerto dell’8 Dicembre che quest’anno vedrà protagonista, nel Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto d’Alba (ore 21), il coro Giovanile diretto dal maestro Franco Biglino.

Riflettendo con i ragazzi, messi a dura prova dalla vicenda pandemica, ci si è resi conto di quanto diventi fondamentale avere ricordi comuni: “cosa sarebbe l’uomo se non gli fosse possibile tramandare il ricordo ed il senso dei momenti vissuti insieme?”

“E’ nata così l’idea di costruire uno spettacolo musicale dal titolo “Concerto POPolare: alle radici del futuro” composto di una serie di brani di musica pop degli anni ´80 e ´90, le cui melodie, benché proposte in una versione appositamente arrangiata e rivisitata, sono note al mondo intero e hanno finito per depositarsi proprio in quel substrato di memoria collettiva che rende possibile il futuro per il semplice fatto di appartenere a tutti. Si tratta, insomma, della musica popolare che appartiene alla società contemporanea” – spiega il direttore Franco Biglino



L’ingresso all’evento è gratuito.

…aspettando Natale è patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Alba e viene realizzato anche grazie al contributo della Fondazione CRC.