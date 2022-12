Domenica in Granda dal sapore natalizio: tutti gli eventi in programma per oggi

Ecco alcune proposte per questa domenica, meteo permettendo. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione causa maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Enogastronomia, fiere e mercatini di Natale

A Cuneo questo fine settimana si accende il Natale con tante iniziative. Anche oggi è in programma l’Handmade Market Made in Cuneo Natale 2022 con tante idee per i regali. Sarà aperto dalle 10 alle 19.30 presso i locali dell'Auditorium Foro Boario.

Info: www.facebook.com/madeincuneo. Oggi è in calendario il mercato straordinario in Corso Nizza. Fino al 6 gennaio è in programma l’IlluminaNatale con tanti eventi. I temi dell'iniziativa di quest’anno saranno il fiocco di neve e i cambiamenti climatici. Info: www.cuneoilluminata.eu, aggiornamenti: www.facebook.com/cuneoilluminata

Fino al 31 dicembre al il Filatoio di Caraglio, ritorna il “Temporary Shop Natalizio” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Info: www.filatoiocaraglio.it

Per oggi, domenica 4 dicembre, anche nel Roero sono stati organizzati mercatini e appuntamenti dal sapore natalizio. A Sommariva Perno dalle ore 9.30 alle ore 17.30 è in programma il Mercatino di Natale con idee regalo artigianali e intrattenimento musicale e intrattenimento per bambini. In piazza Europa ci saranno la casetta di Babbo Natale, truccabimbi, musica dal vivo, creazioni artigianali, espositori locali, punto ristoro. Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno

Presso il castello di Magliano Alfieri si svolgerà il mercato dell'artigianato e dei prodotti del territorio con tante idee regalo per Natale. Alle 10 si esibirà la banda musicale “La Maglianese”, alle 15 ci sarà lo spettacolo con i burattini, alle 15.30 e alle 17 concerti del Liceo Musicale di Alba. Per tutto il giorno saranno a disposizione piatti caldi, vin brulè, bevande e dolci. Il mercato si terrà anche in caso di maltempo, nel castello ed in altri locali adiacenti.

Info: www.facebook.com/comune.maglianoalfieri

A Canale il ricco programma di manifestazioni You Christmas ha in programma per oggi il primo appuntamento con il mercatino di Natale nel centro storico. Alle 15 arriverà Babbo Natale e verrà acceso il grande albero. Info: https://canaleonline.it/mercatini-di-natale-2022

A Monticello d’Alba fino a domenica 18 dicembre presso Manufatti Sant’Antonio tutti i sabati e tutte le domeniche ci saranno la casa di Babbo Natale e i mercatini di Natale. Apertura dalle 10 alle 19. Info: www.facebook.com/msa1968. Questa domenica sarà possibile partecipare a "Un magico Natale al Castello dei Roero - da San Nicola a Santa Claus", visita guidata al castello di Monteu Roero. Nel pomeriggio i bambini potranno divertirsi con l’asinobus. Info e programma della giornata: pagina Facebook Associazione Bel Monteu.

Oggi, 4 dicembre. si svolgerà a Santo Stefano Belbo la tradizionale Fera dei Cubiot (Fiera delle coppie). Inaugurazione alle 10 con Filarmonica Sanstefanese, per tutto il giorno si troveranno negozi aperti, bancarelle, esposizione macchine agricole, caldarroste, musica e, per chi vuole sposarsi, ci sarà il bacialè. Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo

Ultimo giorno ad Alba con la 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Gli stand saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30 con la vendita dei tartufi e di altre specialità enogastronomiche. Ricco il programma dei cooking show e sono in programma i vari laboratori del gusto. Oggi ci saranno anche le Wine Tasting Experience dedicate ai volti del Nebbiolo. Oggi in Sala Beppe Fenoglio, si terrà il workshop gratuito “La dolcezza del vero panettone artigianale” dedicato al panettone artigianale realizzato in forno a legna: una bontà genuina, nel segno della tradizione.

Presenti il mercato della terra slow food e il villaggio dei creatori di eccellenza. Tanti gli appuntamenti, sia ad Alba che nei dintorni: la visita alla città sotterranea e al Museo Diocesano, mostre, cantine aperte, eventi legati al centenario della nascita di Beppe Fenoglio, visite guidate ad Alba industriale. Dalle 10 alle 19 si può visitare la mostra Andy in Langa a Barbaresco.

Info, aggiornamenti e link per le prenotazioni su: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba

Appuntamento a Cherasco, oggi, 4 dicembre con il Mercato dell’Antiquariato. Saranno presenti oltre quattrocento banchi con un’infinità di articoli di antiquariato e collezionismo a partire dalle 8 fino all’imbrunire. Il centro storico, chiuso al traffico, sarà pieno di banchetti distribuiti per le vie e le piccole piazze che proporranno pezzi "di una volta" di ogni tipo, dai mobili agli oggetti, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti a libri, dischi, giocattoli, ceramiche, arredo e moda vintage e tanto altro. Info: www.comune.cherasco.cn.it, aggiornamenti www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Oggi, domenica 4 dicembre, la Proloco di Farigliano invita alla tradizionale Fiera dei Puciu e di San Nicolao. Una giornata di fiera accompagnata dal profumo e dal sapore della "minestra degli uomini", tipico minestrone con trippa e ceci che verrà distribuito a tarda mattinata. La fiera si aprirà alle 11 con la musica della Banda Musicale “I Giovani”. Per tutta la giornata ci saranno il mercato tradizionale e dei prodotti locali, street food, canti popolari, mostre da visitare.

Dalle ore 14 ci saranno caldarroste, vin brulè e l’immancabile gioco dei birilli, le “bije” di Farigliano. Info: www.facebook.com/prolocofarigliano

A Saluzzo proseguono gli appuntamenti con “Il tuo Natale a Saluzzo”, calendario di iniziative natalizie. Nel fine settimana si accenderà il Duomo della Città e, a seguire, la Torre Civica. Un gioco di colori e immagini che sarà svelato a partire dalle ore 18.00 e di cui il pubblico potrà godere sino all’Epifania. Oggi, dalle 15 ci sarà il concerto itinerante della marching band Bandaradan, a suon di tromba, fisarmonica, sassofono, contrabbasso, batteria e voce per le vie del centro cittadino, per un pomeriggio di shopping in musica. Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo

Oggi, 4 dicembre. a Marene è in programma un grande evento natalizio e solidale: “la letterina di Babbo Natale più lunga del mondo”. La manifestazione inizierà alle 9 e proseguirà fino al tardo pomeriggio. Saranno presenti le bancherelle dei mercatini di Natale, in piazza Carignano e ci saranno punti di ristoro dove poter gustare cibo e bevande calde. Con questa iniziativa si vogliono raccogliere fondi che saranno destinati al Sermig di Torino, per aiutare la popolazione ucraina. Non mancherà Santa Claus che con la sua presenza regalerà sorrisi a tutti i bimbi.

Info: www.facebook.com/prolocoMarene2

Questa domenica piazza Carlo Alberto a Racconigi ospiterà dalle 9 alle 18 il Mercatino di Natale e in piazza Vittorio Emanuele dalle 15 alle 17 ci sarà il fantastico Villaggio di Babbo Natale. Presso la Chiesa del Gesù si potrà visitare il Presepe Tradizionale Meccanico da domenica fino all’8 gennaio. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

La “Festa dei Babbi Natale” è in programma per oggi Villafalletto. Il ritrovo è previsto per oggi alle 14 al Parco del Maira, tutti vestiti da Babbo Natale. Alle 14.30 avrà inizio la camminata lungo i sentieri del Parco e tra i personaggi del “Presepe gigante” che verrà inaugurato nella stessa giornata. L’arrivo della passeggiata non sarà più a fianco dell’area giochi del parco, ma direttamente in piazza Mazzini, dove ogni bambino potrà appendere la propria decorazione al grande albero di Natale. Sempre nella piazza verrà anche allestita la casetta di Babbo Natale e accanto ci sarà una buca delle lettere dove spedire la propria letterina. A seguire cioccolata calda, panettone e vin brulé. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/people/Proloco-Villafalletto/100058971921974

A Sant’Albano Stura oggi è previsto il mercatino di Natale in frazione Ceriolo. L’appuntamento è alle 10 in piazza Dispersi in Russia, alle 12.30 polentata al Circolo Acli, solo su prenotazione. Alle 15.30 l’allevamento Golden Retriever e il centro cinofilo Beatinoi presenteranno “Giocagility” a cui sono invitati tutti i bambini per giocare con l’aiuto di un educatore esperto. Per tutta la giornata saranno distribuiti panettone, vin brulé e cioccolata calda, mentre i bambini potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale. Info: www.facebook.com/prolocosantalbano1

Questo fine settimana torna a Boves il “Babbo Natale Bovesano” con strade addobbate, comignoli fumanti, musiche natalizie nell’aria e tanti profumi deliziosi che invaderanno le strade cittadine. Oggi ci saranno i mercatini artigianali e il cuore del paese si animerà per trasformarsi nel magico villaggio di Babbo Natale, in piazza dell’Olmo. Elfi indaffarati e laboriosi accompagneranno i visitatori attraverso le vie del centro facendo scoprire la magia del Natale e la Fabbrica dei Giochi. Tutto il villaggio danzerà al ritmo del “Teatro degli Episodi” e si potranno degustare prelibatezze tipiche del Natale. Babbo Natale accoglierà i piccoli ospiti e raccoglierà le loro letterine di Natale. Info: www.comune.boves.cn.it e www.facebook.com/comunediboves

Questa domenica, 4 dicembre, dal mattino al tramonto, Chiusa di Pesio si trasforma "Nel paese incantato" con mercatino, street food, antichi mestieri, negozi aperti, musica, giochi eco & handmade 0-99 anni, presepi alla finestra, arte, artigianato e non solo. Ci sarà la musica tradizionale con gli zampognari, gli Ciansunier e le danze occitane al ritmo di QuBa Libre. Si potranno gustare frittelle di mele, caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, tè e tisane. All’ora di pranzo ci saranno trippe, formaggi della Valle Pesio e patate bollite con cotechino e maionese all’aglio. In piazza Cavour verrà acceso il maestoso albero fatto a mano sulle note del concerto della Banda Musicale Guido Vallauri. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it, aggiornamenti www.facebook.com/comunedichiusadipesio

Oggi, 4 dicembre, Peveragno “accende il Natale”, la tradizionale festa che inaugura il periodo natalizio: a partire dalle 14 si terrà l’accensione delle luminarie, accompagnata da un pomeriggio di eventi per le famiglie. Ci sarà Babbo Natale, nella casetta sotto i portici del Municipio, e verranno distribuiti cioccolata calda e vin brulè. A La Sousta verrà riproposta dalle 14.30 fino alle 19 la mostra fotografica "Peveragno di ieri e di oggi", con fotografie d'epoca e scorci della Peveragno odierna. Info: www.facebook.com/comunedipeveragno

Domenica 4 dicembre appuntamento con il Natale a Verzuolo. A partire dal mattino, oltre 70 espositori saranno presenti per le vie del centro storico con lavorazioni artigianali, idee regalo e prodotti tipici del territorio. In piazza Buttini verrà allestito il Villaggio di Babbo Natale con la piazza dei Bimbi e la Casetta di Babbo Natale. Sotto l’ala, i volontari della Proloco serviranno un ricco menù “da strada” con birra artigianale, bombardino, cioccolata calda e vin brulè. Al lavatoio e nella cappella di San Rocco, verranno inaugurati i presepi allestiti dalla Pro Villa. Le strade saranno animate dai canti natalizi della Jingle Band. Alle 15 è previsto uno spettacolo musicale e nell’ex municipio verranno serviti gnocco fritto e sfogliatine di mele. Info e programma completo: http://villadiverzuolo.it, aggiornamenti www.facebook.com/pro.villa.9

Fino al 5 dicembre appuntamento con la 453^ Fiera Fredda della Lumaca a Borgo San Dalmazzo presso la struttura polifunzionale ex Palazzo Bertello. Ci sarà la Mostra Mercato della chiocciola e la rassegna della gastronomia tipica. Tra gli eventi collaterali da segnalare il concorso fotografico “La chiocciola di Borgo tra natura e arte”, mostre, eventi culturali, visite guidate e incontri gastronomici. Oggi il percorso fieristico aprirà dalle 10 alle 23. Durante la giornata sarà possibile visitare le varie mostre, partecipare alla visita guidata “Un borgo da scoprire” (info: www.facebook.com/associazionesantuario.monserrato) e alle 21 appuntamento alla Bocciofila con la serata liscio con «Maurizio la band». Info: https://fierafredda.it

Spettacoli, circo e musica

Il circo storico Peppino Medini fino all’11 dicembre in Piazza della Costituzione a Cuneo presenterà i suoi spettacoli a tema natalizio, con gli artisti più bravi del momento, con tante novità, come l'uomo laser, con babbo natale e i simpatici elfi e i personaggi più amati dai bambini. Oggi, domenica 4 dicembre, spettacoli alle 16.00 e alle 18.00. Ingresso a pagamento.

Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

Ad Alba prosegue l’iniziativa del “Circo nei quartieri” che mira a coinvolgere in modo strutturale le scuole primarie e dell’infanzia e le parrocchie di zona. Oggi alle 16 protagonista della giornata sarà la compagnia Oscar Togni, storica famiglia di circensi italiani la cui storia risale alla seconda metà dell’Ottocento, di cui Mike Togni e sua moglie Manuela Barlay hanno saputo rinnovare la tradizione. In Sala Ordet, in piazza Cristo Re, la compagnia presenterà White.

Info: www.facebook.com/CollisioniFestival

Spettacoli, musica, esibizioni, racconti, contest, balli, cioccolata calda e tanto altro sono gli ingredienti delle iniziative per il Natale a Savigliano. Oggi, domenica 4, alle 16.30, inizieranno le “Domeniche a Teatro per ragazzi” al Milanollo con lo spettacolo “Caro lupo”.

Info: www.comune.savigliano.cn.it

Questa domenica, 4 dicembre, appuntamento alle 18 nei locali del Monastero della Stella di Saluzzo, in piazzetta Trinità, con “Tutta la vita chiede l’eternità”, serata musicale sulle note di Donizetti, Chopin e Beethoven, suonati dalla pianista Silvia Gagliardi. A seguire, in scena il Coro di Comunione e Liberazione di Cuneo, diretto dal maestro Matteo Durbano. L’evento è stato organizzato in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore del movimento “Comunione e Liberazione”. Ingresso libero, info e prenotazioni: www.monasterodellastella.it

Arte, cultura e presepi

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30. Oggi, domenica 4 dicembre, alle 16.30, è in programma il primo di tre appuntamenti con “ColorandoMi via via”, la visita spettacolo.

Info: www.fondazionecrc.it

Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 18. Info: www.piemontemusei.it

Torna a Cavallermaggiore La Fiera Piemontese dell'Editoria, fino ad oggi, 4 dicembre, presso l'Ala comunale e il Teatro San Giorgio. Una nuova pagina del tradizionale appuntamento dedicato alla piccola e media editoria sta per essere scritto: incontri con autori, presentazioni per bambini e tanti libri per tutti i gusti. Oggi alle 18 Simona Colonna concluderà la Fiera con un concerto musicale al Teatro San Giorgio. Info: https://fierapiemonteseeditoria.it

La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato si potrà visitare tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Info: www.aquilonefarigliano.org

Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, apre al pubblico in Casa Francotto a Busca. Oggi, insieme alla Mostra di Joan Mirò sarà visitabile anche la collezione “La Gaia”. Info: www.facebook.com/comunedibusca

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023. Info: www.turismoinbra.it

A Mondovì partire da questo fine settimana riapre Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562